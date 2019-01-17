В Актау трое мужчин отвлекли продавца и вытащили деньги из кассы

Злоумышленники вытащили 22 тысячи тенге.

В Актау трое мужчин обворовали местный магазин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету "Лада".

Инцидент произошел 17 января около 17:00 в одном из продуктовых магазинов 17 микрорайона. Действия преступного трио зафиксировала камера видеонаблюдения.

По словам владельца магазина, мужчины начали отвлекать продавщицу, и один из них незаметно для нее перегнулся через прилавок и достал из кассы деньги в размере 22 тысяч тенге.

- О том, что магазин обокрали, продавщица обнаружила лишь после того, как собиралась давать сдачу очередным клиентам. Она сразу позвонила мне. Просмотрев камеры видеонаблюдения, мы выяснили, что деньги были похищены тремя мужчинами. Я сразу же обратился к местному участковому. Он, в свою очередь, вызвал наряд полиции. Ожидаем их приезда, - рассказал владелец магазина.

Несмотря на то, что сумма не такая и большая, как сказал владелец магазина, он все равно намерен написать заявление в полицию.

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