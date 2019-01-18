Алматинки втянули на свой балкон погорельца с нижнего этажа

По словам пожарных, соседи сильно рисковали.

Две соседки и молодой человек спасли соседа при пожаре в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

18 января в первой половине дня в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного жилого дома по адресу Жарокова – Кабанбай Батыра, произошел пожар. В квартире загорелись вещи.

"Спящий квартирант Еркин Торегельдин, 1972 года, проснувшись от едкого и густого дыма, не смог приблизиться к входной двери и стал через балкон звать на помощь. Услышав крики знакомого соседа, который живет под ним, Андрей Моисеев позвонил на пульт "101". Пока пожарные были в пути Андрей вместе с мамой Анной Моисеевой и соседкой Натальей Кисарь предложили Торегельдину встать на перила балкона. Только так можно было в тот момент спасти мужчину. Протянув ему свои руки, все трое помогли погорельцу подняться на балкон своей квартиры", - рассказали в ДЧС.

Прибывшие через восемь минут после звонка пожарные быстро локализовали огонь.

Они были сильно удивлены, когда узнали, что погорельца на пятый этаж втащили две хрупкие женщины. По словам пожарных, соседи сильно рисковали - под тяжестью массы тела они могли сами серьезно пострадать, или погибнуть, просто напросто выпав с пятого этажа.

Андрей Моисеев, чтобы не было взрыва, перекрыл колонку газа в подъезде.

Пострадавший от огня Еркин Торегельдин получил ожоги руки и колена. Также у него легкая степень отравления продуктами горения, однако от госпитализации мужчина отказался.

"Руководство ДЧС Алматы выражает благодарность этим людям и намерено в ближайшее время представить к ведомственной награде", - отметили в ДЧС.

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