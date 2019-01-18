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Муж не дал жене пароль от телефона, и она подожгла его

Домашний скандал закончился для мужа смертью, а для жены арестом.

Фото : facebook/ChunK's Rasta, AsiaWire/@dedi.purnama.927518 января 2019, 18:26

Супруги повздорили, когда муж чинил крышу семейного дома. Девушка пыталась узнать у супруга пароль от его телефона, но тот не спешил удовлетворять её просьбу. В ходе разгоревшегося скандала Деди спустился вниз и ударил жену, передает Life.

Тогда супруга схватила канистру с бензином и вылила горючую жидкость на мужа, а затем подожгла с помощью зажигалки. По словам очевидца Оджи, в этот момент он поспешил на помощь жертве и попытался потушить огонь, но мужчина уже успел достаточно сильно обгореть.

Прибывшие на место медики срочно доставили Деди в больницу, где два дня боролись за его жизнь. Но полученные повреждения оказались слишком серьёзными, и в итоге парень скончался. Отчаянную девушку арестовали, она остаётся под стражей, но пока не известно, предъявили ли ей обвинения. Расследование продолжается.


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