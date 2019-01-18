В России до смерти избили ветерана Великой Отечественной войны

Она была госпитализирована и скончалась от полученных травм в больнице через два дня.

97-летняя ветеран Великой Отечественной войны умерла от травм после нападения двух грабителей в собственном доме в селе Курсавки (Ставропольский край), передает Lenta.ru.

По предварительным данным, вечером 10 января двое мужчин проникли через окно в дом ветерана, где она жила одна. Преступники накрыли ее одеялом и били по голове, после чего похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована и скончалась от полученных травм в больнице через два дня.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК ("Разбой") и по части 4 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Расследование ведет отдел по особо важным делам.

Ранее в Москве, после того, как у него обманом отобрали единственное жилье, умер 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин. В 2017 году к нему пришли мошенники и сообщили, что его внук якобы задолжал 1,5 миллиона рублей, угрожали, что внука "посадят", а с правнуком-школьником "может что-то случиться". Напуганный ветеран согласился взять кредит под залог квартиры, но коллекторы подсунули ему дарственную на его двухкомнатную квартиру в московском районе Гольяново, а затем продали недвижимость. Доронин пробовал отсудить имущество, но суд признал сделку законной. Более месяца Доронин ходил по Москве с табличкой с просьбой о помощи.

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