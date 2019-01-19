Ночных грабителей задержали в Астане

Парни грабили женщин.

Полицейские Астаны задержали преступную группу из четырех человек, совершивших ряд грабежей в отношении женщин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Задержанные совершали преступления в позднее время суток и в основном в безлюдных местах. Предметом посягательства, как правило, становились женские сумки и мобильные телефоны.

Так, 18 января в полицию поступило сообщение о том, что в 21.00 возле одного из ТРЦ неизвестные, применив физическую силу, похитили сумку, в которой находились деньги и личные вещи. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые по горячим следам задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По адресу их временного проживания изъяты вещественные доказательства. По всем фактам грабежа проводятся досудебные расследования. Также проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Полицейские предполагают, что задержанные совершили немало подобных правонарушений, поэтому граждан, пострадавших от преступных деяний данных лиц, просим обратиться в ДП г. Астана по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефонам: 8(7172) 71-61-51; 8-777-303-36-07 либо на короткий номер «102».

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