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Во время кражи топлива с мексиканского трубопровода погибли 66 человек

Авария стала результатом нелегальной врезки или утечки.

Фото : Reuters19 января 2019, 20:54

Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике увеличилось до 66. Различные ранения получили 76 человек, состояния некоторых оценивается как критическое. Среди пострадавших двухлетний ребенок. Ранее сообщалось о 21 погибшем, сообщает Lenta.ru.

Данные о погибших озвучил губернатор штата Идальго Омар Файяд (Omar Fayad), пресс-конференция с его участием транслируется в Twitter.

Мексиканская государственная компания Petróleos Mexicanos (Pemex) официально подтвердила, что авария стала результатом нелегальной врезки или утечки. Сотни людей пришли к месту с канистрами и наполняли их, когда произошел взрыв, уточняет El Financiero.

Взрыв произошел вечером 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан на трубопроводе Туспан-Тула. После взрыва начался сильный пожар.


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