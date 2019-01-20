Лучший фильм года объявила Гильдия продюсеров Америки

Им стала кинокартина "Зеленая книга".

В Лос-Анжелесе прошла 30-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) - фильм "Зеленая книга" получил главную награду, пишут "Известия".

Кинокартина режиссера Питера Фаррелли рассказывает о талантливом музыканте, джазовом пианисте, путешествующим по югу Соединенных Штатов с водителем-телохранителем, который не очень подходит для этой работы.

На главный приз PGA также претендовали "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Рома" Альфонсо Куарона, "Черная пантера" Райана Куглера, "Безумно богатые азиаты" Джона М. Чу, "Тихое место" Джона Красински, "Власть" Адама Маккея, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Черный клановец" Спайка Ли.

Лучим анимационным фильмом по версии гильдии стал "Человек-паук: через вселенные", драматическим сериалом - "Американцы", комедийным сериалом - "Удивительная миссис Мейзел", документальным фильмом - "Будешь моим соседом?".

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