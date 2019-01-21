В KASE высказались о курсе тенге

Интерес к развивающимся рынкам будет расти, и это позволяет надеяться, что тенге может быть достаточно стабилен в этом году - Цалюк.

Заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк поделился прогнозом по курсу тенге по отношению к доллару, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Сказать так, что он (доллар - прим. редакции) продолжает расти, наверное, нельзя. У нас был рекорд на 384 (тенге за доллар - прим. редакции), сейчас доллар находится ниже. Все ждут, когда экспортеры начнут продавать выручку. Я последние три месяца опрашиваю всевозможных экспертов в рамках своей деятельности и, честно говоря, меня даже немного удивляет этот факт, но никто не видит курса доллара в тенге выше 407-410 тенге за доллар в течение года", - сказал Андрей Цалюк.

Он отметил, что не исключено, что до весны тенге может несколько отыграть свои позиции, а потом многое будет зависеть от санкций, поведения США в отношении с Россией.

"Сейчас есть позитивные вещи, связанные с торговыми войнами. США уже договариваются с Китаем. Опять же серьезная просадка мирового рынка позволила говорить, о том, что подавляющее количество экспертов ждет положительных новостей в отношении развивающихся рынков. По всей видимости, ФРС США не будет дальше наращивать такими темпами свою ставку. Интерес к развивающимся рынкам будет расти, и это позволяет надеяться, что тенге может быть достаточно стабилен в этом году", - подчеркнул зампред KASE.

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