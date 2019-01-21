Человек погиб в результате лобового столкновения в Карагандинской области
Двое госпитализированы.
Фото : 24tv.ua21 января 2019, 17:37
Смертельное ДТП произошло на автодороге "Караганда-Дубовка" в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.
Как сообщили в ведомстве, авария произошла 21 января около трех часов дня. По предварительным данным водитель автомашины Mazda, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗель.
"В результате ДТП водитель автомашины Mazda от полученных травм скончался на месте, водитель и пассажир автомашины ГАЗель доставлены в медучреждение", – сообщили в пресс-службе областного ДП.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК. Назначены соответствующие экспертизы.
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