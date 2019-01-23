Где можно получить возмещения вкладчикам "Банка Астаны" в столице

Выплата возмещения начнется в субботу, 26 января 2019 года и продолжится в воскресенье, 27 января, во всех филиалах и отделениях "Евразийского банка".

С 26 января по 26 июля 2019 года АО "Евразийский банк" (банк-агент) будет осуществлять прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Выплата возмещения начнется в субботу, 26 января 2019 года и продолжится в воскресенье, 27 января, во всех филиалах и отделениях "Евразийского банка".

С 28 января по 26 июля выплаты возмещения будут производиться в обычном режиме работы филиалов и отделений банка-агента.

В Астане выплата возмещения будет производиться филиалом и отделениями банка-агента по следующим адресам:

Контактная информация банка-агента: официальный веб-сайт АО "Евразийский банк": www.eubank.kz , телефоны: 7722 - бесплатный короткий номер (c мобильного телефона по Казахстану), +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

Ликвидационная комиссия "Банка Астаны" находится по адресу пр. Б. Момышулы, 14, ВП 8, телефон: +7 (777) 154 88 79.

Центральный филиал НБРК (по всем вопросам или жалобам): 8-7172-703-315, 8-7172-703-333, 8-7172-702-540.

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