Вкладчики "Банка Астаны" могут самостоятельно проверить суммы выплаты

Получить деньги можно наличными в кассе банка-агента или путем перевода на банковский счет, указанный ими в заявлении.

Вкладчики АО "Банк Астаны" – физические лица могут самостоятельно проверить сумму выплаты на сайте АО "Евразийский Банк" (банка- агент) www.eubank.kz, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Обращаем внимание вкладчиков на то, что в соответствии с законом "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" формирует реестр обязательств перед каждым вкладчиком с учетом рыночного обменного курса тенге к иностранной валюте на дату вступления в законную силу решения суда, начисления и капитализации вознаграждения по вкладам, взаимозачета денег на депозитах, в том числе счетах и платежных карточках, вкладчиков к их денежным обязательствам перед банком по кредитам, пеням, штрафам, неустойкам и комиссиям, а также зачисления на счета вкладчиков денег, поступивших после лишения банка лицензии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вкладчики банка смогут получить деньги наличными в кассе банка-агента или путем перевода на банковский счет, указанный ими в заявлении. Банк-агент не вправе устанавливать приоритетность для вкладчиков или препятствовать свободному выбору способа получения возмещения.

Возмещение выплачивается каждому вкладчику "Банка Астаны" в любом филиале или отделении "Евразийского банкя" на основании заявления.

Все выплаты осуществляются исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Для расчета суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года, в частности, по депозитам в долларах США – 373,66, в евро – 427,80, в российских рублях – 5,57, фунты стерлингов – 476,90.

Вкладчики, имеющие депозиты сверх гарантируемой суммы и требования по начисленному вознаграждению, наряду с получением возмещения в банке-агенте, а также по спорным вопросам (отсутствие в реестре вкладчиков) вправе предъявить требование в ликвидационную комиссию банка с 18 января по 18 марта текущего года по следующим адресам:

- г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22, тел.: 8 (727) 259-60-60;

- г. Астана, пр. Б. Момышулы, 14, ВП 8, тел.: 8 777 154 88 79;

- г. Актау, 4 мкр, 73 здание, тел.: 8 (7292) 70-10-25 (вн. 15012, 15001);

- г. Акобе, Проспект Санкибай батыра, 249, тел.: 8 (7132) 70-47-89, 70-47-62;

- г. Атырау, ул. Сатпаева, 19, тел.: 8 (7122) 55-80-21;

- г. Усть-Каменгорск, Орджоникидзе, 35, тел.: (7232) 56-09-96;

- г. Караганда, мкр. Степной 2, 6/1, тел.: 8 (7212) 55-99-01 (вн. 16003, 16020, 16018);

- г. Павлодар, ул. Кирова, 115/1, н.п. 33, тел.: 8(7182) 70-39-97 (вн. 17031, 17045);

- г. Шымкент, пр.Д. Кунаева, 13 (тел: 8 (7252) 99-71-80).

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