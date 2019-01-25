В РК инфляция в декабре составила 0,7%

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,3% (за 2017 год – 7,1%).

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в декабре 2018 года инфляция в месячном выражении составила 0,7%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,3% (за 2017 год – 7,1%), сохранившись ближе к нижней границе целевого коридора 5-7%.

Замедление темпов роста цен наблюдалось по всем компонентам инфляции. Рост цен на продовольственные товары составил 5,1% (в 2017 году – 6,5%). Цены на непродовольственные товары повысились на 6,4% (в 2017 году – 8,9%), на платные услуги – на 4,5% (в 2017 году – 5,9%).

В декабре 2018 года инфляционные ожидания населения снизились. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,0%, достигнув минимума за весь период опросов.

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