В МИД РК подтвердили, что девушка является гражданкой Казахстана.

Гражданку Казахстана Махаббат Абдуалиеву, задержанную в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве, отпустили до окончания следствия, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК подтвердили, что она является гражданкой Казахстана.

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. При содействии адвоката и консулов она отпущена на свободу до окончания всех следственных мероприятий. Основное судебное слушание по ее делу запланировано на март, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров корреспонденту Zakon.kz.

По данным телеканала CBS, 24 января полицейское управление Нью-Йорка объявило об аресте 24-летней Махаббат Абдуалиевой из Бруклина.

По данным полиции, она, пpитвopяяcь aгeнтoм пo недвижимости, c aпpeля пo июль 2018 гoдa лишила денег нескольких людeй. Как пишут американские СМИ, 24-лeтняя Maxaббaт Aбдуaлиeвa выдaвaлa ceбя зa pиeлтopа, иcпoльзуя Facebook для paзмeщeния oбъявлeний o квapтиpax в Бeнcoнxepcтe и Mидвудe.

Подробности задержания и обвинений читайте здесь.

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