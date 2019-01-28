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В Алматинской области женщину убили с особой жестокостью

Лицо жертвы оказалось обезображенным ножевыми ранениями.

Фото : Pixabay28 января 2019, 11:51

В Алматинской области в поселке Жанатурмыс жестоко расправились с 37-летней женщиной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Подозреваемый в преступлении задержан и помещен под стражу. Как выяснилось в качестве подозреваемого выступает сожитель потерпевшей, ранее не судимый 45-летний мужчина.

По информации ведомства, факт зарегистрирован в Карасайском районе, где днем 26 января в одном из домов поселка Жанатурмыс обнаружили тело хозяйки дома со множественными ножевыми ранениями. Лицо жертвы оказалось обезображенным аналогичными ранениями.

"В совершении особо тяжкого преступления подозревается 45-летний сожитель потерпевшей. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания Карасайской районной полиции. По факту убийства проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На месте преступления обнаружен кухонный нож, ставший, предположительно, орудием убийства. Изъятый нож уже приобщен к материалам расследования в качестве вещественного доказательства", - проинформировали в пресс-службе.

В полиции дополнили, что преступление совершено во время пьяной ссоры между супругами, возникшей при совместном распитии спиртных напитков.


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