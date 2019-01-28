Банкам запретят брать вознаграждения по ипотеке

В ранее действующем законодательстве такого срока не было предусмотрено.

С 2 февраля 2019 года банкам запретят взимать вознаграждения, начисленные по истечении 180 дней просрочки по ипотечным займам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ранее действующем законодательстве такого срока не было предусмотрено.

"Данные поправки позволят защитить физическое лицо (заемщика) от увеличения долга по вознаграждению, а также повысят ответственность банков по принятию своевременных мер в отношении должника", - отметили в Минюсте.

Соответствующие поправки были внесены в Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" в рамках принятого 21 января 2019 года Закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

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