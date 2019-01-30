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Курсы валют на 31 января

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,98 тенге.

Фото : Zakon.kz30 января 2019, 16:07

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,98 тенге за доллар при объеме торгов 36 300 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 380,51 тенге за доллар (-0,15 тенге), суммарный объем торгов – 61 100 тыс. USD (-2 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7673 тенге за рубль при объеме торгов 13 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7667 тенге за рубль (+0,0203 тенге), суммарный объем торгов – 18 млн рублей (+11 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 378,7-380,7 тенге, евро - 435,7-438,3 тенге, рос.рубля - 5,76-5,81 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.


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