Это страшная трагедия - Мадина Абылкасымова о трагедии в Астане

Министр выразила соболезнования.

Денис Кривошеев связался с министром труда и социальной защиты населения Мадиной Абылкасымовой и задал несколько вопросов. Речь шла о трагедии в Астане, в поселке Коктал-1, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский блогер написал об этом на своей странице в Telegram.

"Это страшная трагедия и беда не только для этой семьи, для каждой семьи в нашей стране. Глубоко соболезную всем родным. Я как мать, понимаю какая это нестерпимая боль и невосполнимая утрата. Пусть Всевышний даст им сил", - прокомментировала Мадина Абылкасымова.

Говоря об уроках трагедии, она заверила, что Министерство продолжит работу над качеством и эффективностью мер социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

"В ближайшее время нашим министерством будут предложены дополнительные меры оказания социальной и жилищной помощи, реализуемой местными исполнительными органами. Будет обеспечен подворовой обход и выявление каждой нуждающейся семьи".

Министр рассказала, что вчера была на месте трагедии и встречалась с семьей Ситер и родственниками и добавила, что коллектив министерства оказал посильную помощь семье.

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