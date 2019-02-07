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BMW едва не сбил пешехода в Алматы

Водитель пытался проскочить перекресток на красный свет.

Фото : Zakon.kz7 февраля 2019, 14:52

Пешеход и водители автомобилей чудом избежали травм и отделались легким испугом после аварийной ситуации на одном из перекрестков Алматы, передает Zakon.kz с места ЧП.

Происшествие произошло на пересечении улиц Байтурсынова и Джамбула. Как рассказала девушка-водитель Kia, она двигалась по Байтурсынова в южном направлении и готовилась повернуть налево на Джамбула.

Начал мигать зеленый сигнал светофора, она, пропустив встречный поток машин по Байтурсынова, начала поворот, но в этот момент уже на красный сигнал светофора ей навстречу выехал BMW, водитель которого– молодой парень, решил проскочить перекресток.

Девушка резко остановилась, водитель BMW, пытаясь уйти от столкновения, потерял управление, выехал на тротуар, пролетел лестницу и влетел в дерево.

К счастью, пострадавших нет, водители отделались легким испугом, так как столкновения машин не произошло. Проходивший по тротуару пешеход по счастливой случайности не попал под летевший неуправляемый BMW.


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