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Движение по Саина в Алматы заблокировано из-за ДТП с перевертышем

Пострадал один человек.

Фото : Zakon.kz9 февраля 2019, 22:58

Вечером в субботу, 9 февраля, в Алматы произошло ДТП, в результате которого был заблокирован проезд по улице Саина в западном направлении, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомашины Daewoo Matiz сообщил, что двигался по Саина в западном направлении в среднем ряду. В районе улицы Аскарова, перед развязкой на Торайгырова, он собрался перестраиваться в крайний левый ряд. Начав маневр, он увидел, что сзади ему активно мигает фарами и сигналит быстро едущая машина Camry 55. Мужчина попытался вернуться обратно в средний ряд, но не успел.

В результате мощного удара Matiz отлетел вперед, где, покрутившись возле отбойника, упал набок.

Проезжавшие мимо очевидцы помогли поставить авто на колеса и возобновить движение по улице, так как столкнувшиеся машины заняли всю ширину дороги.

Прибывшие на место происшествия медики забрали пассажира Daewoo, пострадавшего при перевороте.

По Саина образовалась огромная пробка. В западном направлении скопились машины от улицы Мустафина.


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