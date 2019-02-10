Начальник атырауской полиции рассказал о найденном женском трупе
Подозреваемый в ее убийстве задержан.
Фото : mgorod.kz10 февраля 2019, 06:10
Начальник департамента полиции Аян Дуйсенбаев провел отчетную встречу с населением Атырауской области и рассказал о проделанной за год работе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
На вопрос местного жителя, обеспокоенного криминогенной обстановкой в пригороде Атырау, начальник департамента полиции Атырауской области ответил, что в настоящее время нераскрытых преступлений в регионе нет.
- Я проживаю в микрорайоне Жулдыз, где недавно был обнаружен труп женщины. Полицейские приходили к нам домой, в рамках расследования преступления опрашивали сельчан о личности покойной. Я хочу у вас спросить, кем была эта девушка, нашли ли преступника, убившего ее, Нам теперь страшно выходить на улицу, страшно за своих детей, - задал вопрос местный житель.
Аян Дуйсенбаев ответил, что личность убитой девушки установлена.
- В ходе проведенного нами расследования выяснилось, что девушка - гражданка Узбекистана. Подозреваемый в ее убийстве задержан. Любая другая информация в интересах следствия не разглашается, заключил начальник департамента полиции Атырауской области.
26 января в микрорайоне Жулдыз города Атырау был обнаружен труп девушки азиатской национальности.
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