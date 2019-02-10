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В Индии почти сто человек погибли за три дня из-за контрафактного алкоголя

Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего было начато расследование произошедшего.

Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 16:39

В штатах Уттар-Прадеш и Уттаркханд на севере Индии за три дня погибли 97 человек в результате употребления контрафактного алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

По данным местных властей, вечером 7 февраля жители нескольких деревень собрались в деревне Баллупур в округе Харидвар на похоронах, где употребляли алкоголь, а на следующий день почувствовали ухудшение самочувствия, пишет агентство.

Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего было начато расследование произошедшего.

В результате полицейской операции были конфискованы более 10 тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, более 200 человек было задержано. В связи со случившимся ряд должностных лиц были уволены из акцизного управления.


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