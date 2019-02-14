Рушится крыша актюбинской многоэтажки, построенной по госпрограмме

Неизвестно, как долго теперь будут выяснять, насколько все плачевно. Жильцы переживают, что эти процедуры затянутся и настаивают: необходимо срочно начинать ремонт кровли.

В Актобе на глазах у жильцов разваливается крыша многоэтажного дома, который построили по госпрограмме. Люди предупредили о вероятном ЧП чиновников. Но в акимате с помощью не торопятся. Предлагают самостоятельно отремонтировать кровлю. Горожан такая реакция возмутила, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Для жителей этой десятиэтажки каждое утро начинается с подъема на технический этаж. Находиться здесь крайне опасно, кровля вот-вот может рухнуть. Но другого выхода нет. Горожане ежедневно проверяют, насколько еще прогнулась крыша. Страшно представить последствия вероятного ЧП, если эти бетонные перекрытия однажды с треском рухнут.

- Наш КСК поставил везде вот такие подпорки из досок. Вот даже, вот смотрите, плита уже отошла. Рука пролезает сюда, вот смотрите.

А ведь дом построен относительно недавно. Десятиэтажку возвели по госпрограмме десять лет назад. Застройщика, разумеется, уже не найти. Но люди обратились с жалобой в акимат. Чиновники проинспектировали крышу. Но, как ни странно, ничего страшного не обнаружили. По их словам, в ближайшее время никакого ЧП здесь произойти не должно.

- Планируется провести техническое обследование с привлечением аккредитованной организации, которая даст свое заключение – эта крыша является аварийной либо она безопасна для жизни человека, -говорит зам. руководителя отдела жилищных отношений акимата города Актобе Ерлан Рамазанов.

Неизвестно, как долго теперь будут выяснять, насколько все плачевно. Жильцы переживают, что эти процедуры затянутся и настаивают: необходимо срочно начинать ремонт кровли.

- Мы все сидим в кредитах. На 20 лет оформили этот дом. Сейчас вся крыша стоит на подпорках. Когда она развалится, никто не знает. Или они ждут, когда она развалится? Может, они этого ждут?! – возмущается житель города Актобе Ербол Умбетов.

Все же подождать придется, говорят чиновники. Если комиссия решит, что крыша опасна для жильцов, обещают сделать ремонт за счет бюджетных средств. В противном случае, говорят, надо будет ждать реальной угрозы.

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