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Красноярцы собрали деньги на отправку тела погибшей в ДТП девушки в Казахстан

Необходимую сумму удалось собрать всего за сутки.

Фото : Хабар 2414 февраля 2019, 08:45

23-летняя девушка погибла в страшном ДТП на улице 60 лет образования СССР 11 февраля, пишет NGS24.ru.

Водитель автомобиля Toyota Wish не предоставил преимущества на нерегулируемом переходе молодой девушке и начал смещаться влево, выехав на полосу встречного движения. Испугавшаяся девушка попыталась добежать до тротуара и попала под колеса Toyota. От полученных травм она скончалась на месте.

Практически сразу после аварии родственники сообщили, что погибшая — гражданка Казахстана. Девушка приехала в Красноярск год назад и жила у родственников. Чтобы отправить тело на родину к матери, жители "Солнечного" объявили сбор денег. Всего для этого было необходимо 100 тысяч рублей (560 тысяч тенге).


Как рассказали позднее в группе микрорайона, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму для пересылки тела. Жители микрорайона пожертвовали 113 тысяч, чтобы помочь семье достойно проститься с погибшей.

— Вместе мы помогли собрать необходимую сумму для отправки тела погибшей девушки, мы сделали все, что могли, и будем надеяться, что администрация города не останется в стороне и тоже поможет решить административные вопросы, которые обязательно появятся, — написали в группе.


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