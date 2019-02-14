КНБ провел задержания в Туркестанской области

Задержаны четверо граждан.

14 февраля сотрудники Комитета национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержали четырех жителей Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. По местам их жительства изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка.

Расследование продолжается.

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