КНБ провел задержания в Туркестанской области
Задержаны четверо граждан.
Фото : knb.gov.kz14 февраля 2019, 18:50
14 февраля сотрудники Комитета национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержали четырех жителей Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. По местам их жительства изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка.
Расследование продолжается.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958010-6e837e490dd3909846f08320ed3a3217
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...