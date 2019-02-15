"Прилег отдохнуть": в Алматы перевернулся прицеп

В результате ДТП никто не пострадал.

В Алматы недалеко от пересечения улиц Жанажол и Новая Момышулы перевернулся прицеп, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя грузового автомобиля, он двигался по улице Жанажол в западном направлении и поворачивал на улицу Новая Момышулы. Он перевозил рулоны листового железа. Один такой рулон весит 11 тонн.

При повороте стропы в прицепе оборвались, и груз сместился в одну сторону. Из-за этого смещения, на повороте прицеп перевесило в одну сторону, и он перевернулся, а прицепное устройство оторвалось.

В результате ДТП никто не пострадал.

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