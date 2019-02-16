Туман и гололед прогнозируют казахстанские синоптики в субботу

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки, лишь в южной и юго-западной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами ожидается метель. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области – местами гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области – местами гололед.

Прогноз погоды в Алматы: частично облачно, +2.

Прогноз погоды в Астане: облачно, -2.

Полный прогноз погоды на 16 февраля.

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