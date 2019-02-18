Соскользнувший корабль едва не раздавил человека в Нидерландах
Видео инцидента опубликовала Голландская вещательная ассоциация.
Фото : Скриншот с видео18 февраля 2019, 01:59
К счастью, пострадавший успел отползти и отделался в данной ситуации лишь легким испугом, сообщает Life.ru.
В Нидерландах корабль, соскользнувший со стапелей, чуть не раздавил человека. Видео инцидента опубликовала Голландская вещательная ассоциация.
Инцидент произошел на верфи в Гронингене. На кадрах видно, как сначала мужчина отвязывает какие-то веревки и убирает что-то с верфи. После этого корабль начинает скользить в его сторону.
К счастью, мужчина успел быстро отползти, а потому отделался лишь легким испугом.
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