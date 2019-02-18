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Соскользнувший корабль едва не раздавил человека в Нидерландах

Видео инцидента опубликовала Голландская вещательная ассоциация.

Фото : Скриншот с видео18 февраля 2019, 01:59

К счастью, пострадавший успел отползти и отделался в данной ситуации лишь легким испугом, сообщает Life.ru.

В Нидерландах корабль, соскользнувший со стапелей, чуть не раздавил человека. Видео инцидента опубликовала Голландская вещательная ассоциация.

Инцидент произошел на верфи в Гронингене. На кадрах видно, как сначала мужчина отвязывает какие-то веревки и убирает что-то с верфи. После этого корабль начинает скользить в его сторону.

К счастью, мужчина успел быстро отползти, а потому отделался лишь легким испугом.


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