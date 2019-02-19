Во вторник во многих регионах Казахстана возможны осадки

Местами по республике прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра.

На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, на юге республики местами – сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях возможны туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, в Акмолинской, области порывы 25 м/с.

В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.

В Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами - низовая метель, туман, гололед, ветер 15-22, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами – туман, гололед, ветер 15-20, в Туркестанской области днем порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер ночью на большей части 15-20, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 17-22 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Астане облачно, температура воздуха составит минус 2 градуса.

В Алматы ясно, 2 градуса выше нуля.

Подробный прогноз погоды на 19 февраля смотрите здесь.

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