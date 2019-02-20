ДТП с участием судьи: семья погибшего не верит следствию

В жуткой аварии скончался мужчина.

Смертельное ДТП с участием судьи произошло в Восточно-Казахстанской области. Столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб. Сейчас его родные сомневаются, что следствие ведется "прозрачно", и утверждают, что видели, как подделывались вещественные доказательства, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"У него шестимесячный малыш остался, жена! Я сама на пенсии. Сыночек мой, на кого ты нас оставил?".

Заботливый сын, любящий муж. Таким Адиля Саянова помнят родные и близкие. Накануне рокового дня он попрощался с женой и ребенком и из поселка Глубокое выехал на работу в Усть-Каменогорск. Только добраться не смог. ЧП вечером 31 января сняли очевидцы. Простенькое авто Адиля Саянова столкнулось с иномаркой. Карета "скорой помощи" приехала на место ДТП спустя 40 минут. Но мужчину спасти не удалось.

Гульмира Садыкова, мать погибшего:

"Я не понимаю, почему нам не сообщили сразу. У сына в телефоне были наши номера. "Мама", "папа", "любимая". Но никто даже не позвонил. Без нас вызвали "скорую" и отправили тело в морг".

Как выяснилось, автомобиль, летевший мужчине навстречу, принадлежит судье из Усть-Каменогорска. Наутро родственники погибшего отправились на место трагедии и увидели следы крови, фрагменты иномарки и сотрудников дорожной полиции.

Динара Сарыпова, сестра погибшего:

"Сняли колеса машины моего брата, протектором проделывали следы на другой стороне дороги, не в той, где произошло ДТП. Мы спросили: "Чем вы тут занимаетесь?". Они нам ответили, что ведут дополнительный осмотр на месте происшествия. Но когда наш адвокат потребовал у сотрудников полиции протокол на проведение дополнительного осмотра, его нам не дали".

Убитая горем семья обращалась в правоохранительные органы, в областную прокуратуру, чтобы быть в курсе всех следственных действий. Но в ответ - тишина.

Динара Сарыпова, сестра погибшего:

"Я не верю, что расследование ведется объективно. Изначально нас не позвали на опознание, не показали тело, когда он находился в морге".

Айгерим Кинашева, супруга погибшего:

"Мы постоянно ездили с детьми с мужем в машине. И он всегда вел себя за рулем спокойно, уверенно. Я знаю: все, что произошло, - не по его вине".

То, что участником ДТП была судья, подтверждают и коллеги.

Назгуль Рахметуллина, судья областного суда ВКО:

"После происшествия судья была госпитализирована. В настоящее время органами внутренних дел проводится досудебное расследование по факту происшествия. Полномочия судьи приостановлены".

У родных Адиля осталось немало вопросов, которые не дают покоя. В частности о том, какие меры принимаются для объективного расследования дела. Они хотят, чтобы виновный понес справедливое наказание.

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