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Доллар еще немного подешевел

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,60 тенге.

Фото : Zakon.kz21 февраля 2019, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,60 тенге за доллар (-0,49 тенге), объем торгов – 44,9 млн долларов (-77 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,1414 тенге за юань (+0,0854 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (-50 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 375,5-377,1 тенге, евро - 426,3-428,7, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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