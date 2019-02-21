Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе в Жамбылской области

Областной Департамент полиции просит откликнуться очевидцев аварии.

Жуткая дорожная авария, произошла 20 февраля в 7.45 утра на автотрассе "Тараз-Мырзатай", в одном километре от села Коктал Байзакского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области

"Водитель автомашины марки Nissan Maxima, следуя со стороны города Тараза в направлении села Мырзатай Байзакского района, не справился с рулевым управлением и совершил лобовое столкновение со встречным транспортом – легковым автомобилем марки Audi 80. В результате столкновения произошло возгорание Nissan Maxima. Водитель и три пассажира Audi 80 скончались на месте", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП.

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