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В Алматы сгорела BMW

Причины случившегося выясняются.

Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 10:08

Утром в Алматы произошел пожар - горела машина, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло по ул. Басенова, западнее ул. Розыбакиева. Горел автомобиль BMW E34. Судя по всему, возгорание началось с салона, который выгорел полностью.

К счастью, огонь не задел стоявшие рядом машины, пожарные вовремя потушили возгорание.

Причины случившегося выясняются.

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Сгорела машина по Басенова не доезжая Розыбакиева, актуально на 8:00

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 21 Фев 2019 в 6:16 PST


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