В Алматы сгорела BMW
Причины случившегося выясняются.
Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 10:08
Утром в Алматы произошел пожар - горела машина, передает корреспондент Zakon.kz.
ЧП произошло по ул. Басенова, западнее ул. Розыбакиева. Горел автомобиль BMW E34. Судя по всему, возгорание началось с салона, который выгорел полностью.
К счастью, огонь не задел стоявшие рядом машины, пожарные вовремя потушили возгорание.
Причины случившегося выясняются.
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