Кибер-преступников поймала полиция Алматы

В минувшие два дня полиция Алматы провела операцию "Hi-Tech", направленное на борьбу с киберпреступлениями.

Операцию под кодовым названием "Hi-Tech" проведена полицией Алматы, передает Zakon.kz.

В минувшие два дня полиция Алматы провела операцию "Hi-Tech", направленное на борьбу с киберпреступлениями.

"При проведении опер и спецмероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями нашего подразделения в одном из торговых домов города за изменение идентификационного кода абонентского устройства задержан гражданин Г., который в ходе контрольного закупа заменил истинный ИМЕЙ код мобильного телефона на следующую комбинацию цифр: 000 000 000 000 000. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.213 УК РК. Он привлечен к уголовной ответственности. Между тем, другой группой оперативников был задержан подозреваемый в совершении интернет-мошенничествами. Гр.Е. под вымышленным именем создал аккаунт в социальной сети "Инстаграм", где выкладывал информацию о вымышленной компании, которая, якобы, занимается раскруткой денег, путем различных инвестиций в криптовалюты, биржы и т.д, и обещал приумножение вложенных денежных средств в десяти кратном размере, т.е он предлагал внести денежные средства в сумме от 30 000 до 100 000 тенге на его "QIWI" кошелек. Однако после перечисления денежных средств доверчивых граждан, гр.Е. сразу же блокировал пользователя в сети", - сообищл начальник Управления криминальной полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В ДП добавили, что подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится работа по установлению точного количества граждан, пострадавших от его преступной деятельности.

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