Покушение на замакима: обвиняемых освободили в зале суда

Рабига Бейсебаева нападавших простила.

Сегодня в зале суда освободили четырех обвиняемых в нападении на замакима Толебийского района в Туркестанской области. Правда, их ограничили в свободе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Организатора, пособника и двоих исполнителей признали виновными в том, что осенью они напали на чиновницу прямо около ее дома. Сначала им вменяли "Хулиганство", но позже обвинили лишь в самоуправстве. В итоге инициатора нападения ограничили в свободе на год, остальных – на полтора. Мотивом нападения стал долг чиновницы перед матерью одного из подсудимых. Сама Рабига Бейсебаева долг так и не признала. Но нападавших простила. К слову, заявление семьи замакима о том, что она получила огнестрельное ранение в голову, опровергла экспертиза.

- Экспертиза говорит, что эта рана нанесена не пулей. Когда пулей рана нанесется, тогда линии ровные идут и обжигаются стороны. С выстрела так получается. А по экспертизе нет этого. И потом повреждения у нее неровные, и экспертиза дает, что причинен твердым с краями предметом, - говорит председатель Толебийского районного суда Туркестанской области Жанибек Сейтжаппаров.

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