Лолита Милявская рассказала о наркозависимости

Ведущая сделала ряд громких признаний в прессе.

55-летнюю певицу любят не только за творчество, но и личные качества. Лолита старается быть максимально откровенной с публикой. В телеинтервью артистка призналась, что страдала от наркозависимости и выходила на сцену, находясь в алкогольном опьянении, пишет СтарХит.

Безмерно талантливая, очень искренняя — Лолиту любят именно за эти качества. Она не боится выставить себя в неприглядном свете, открыто выражает личное мнение, говорит о том, о чем среди других звезд принято молчать.

- Да, меня несколько раз видели пьяной, — рассказала певица в последнем из интервью. — Помню, рассталась с мужчиной, — это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе. А еще выходила на сцену нетрезвой. Думаю, подобное происходило у многих.

Лолита, увидев себя со стороны в таком виде, была сильно разочарована. Сейчас у нее в приоритете здоровье, нежели минутное желание расслабиться. Артистка рассказала, что больше горе не запивает, и сделала еще одно громкое заявление.

- Неожиданно в моей жизни появились люди, которые стали снабжать меня запрещенными препаратами. "Хочешь попробовать?" — спрашивали меня они. "А давай!", — отвечала я. Поначалу все это казалось сущим пустяком. Через год такого образа жизни поняла, что физически умерла. Я стала понимать, что втягиваюсь. На этом опасные эксперименты закончились, — призналась Лолита.

Вспоминая прошлое, Лолита благодарна за то, что ей не понадобилась серьезная реабилитация. На путь истинный артистку поставила не только тревога о здоровье, но и книга, рассказывающая о вреде наркотиков.

На этом откровения звезды не закончились, правда, их вряд ли можно назвать столь сенсационными. Дочь артистки Ева родилась недоношенной: весила 1200 граммов, врачи уговаривали певицу отказаться от ребенка, уверяли, что девочка вряд ли будет полноценной. Несмотря на пугающие прогнозы, Лолита не предала ребенка, и подчеркивает тот факт, что Ева была желанным ребенком.

Сегодня Лолита Милявская редко видится с дочерью, так как девушка проживает с бабушкой на Украине, а артистка много работает в России. К своим выступлениям звезда относится предвзято и не скрывает, что у нее на сцене были провалы.

- Я их запомнила на всю жизнь, — продолжила она. — Первый раз случился, когда меня выпустили на сцену вслед за Мирей Матье. Она спела так, что зал аплодировал стоя. Потом вышла я, — выступила ужасно. Во второй раз я потерпела фиаско во время концерта в Мурманске. Там пела Валентина Толкунова, — было одно из ее последних выступлений. После нее мне не стоило бы выходить...

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