Казахстанка умерла в клинике пластической хирургии в Саратове

Это не первый случай смерти пациента в частной клинике.

Пациентка скончалась в клинике пластической хирургии в Саратове, предположительно, после проведения медицинского вмешательства. Прокуратура и следственные органы проводят проверки, пишет РИА Новости.

ЧП произошло в клинике TerraSomnia в Октябрьском районе Саратова в четверг, 21 февраля.

- По предварительной информации, женщина скончалась в клинике, где ей проводились определенные медицинские манипуляции. Следственные органы начали проверку, - сказала собеседница агентства.

Женщине было 39 лет. Она приехала из Уральска на липосакцию, сообщает "КП". В клинике во время операции она впала в кому. По предварительной версии, причиной могла быть обильная кровопотеря.

Спустя два дня женщина скончалась, несмотря на попытки провести реанимацию.

Представитель прокуратуры уточнила, что в 2017 году в этой же клинике умер пациент после проведения медицинских манипуляций, это дело еще расследуется.

Также, по ее словам, два дня назад в прокуратуру Октябрьского района Саратова обратилась женщина с заявлением о том, что ей в этой клинике при проведении медицинской процедуры была причинена травма.

Вероятно, на фоне второй за два года смерти пациента прокуратура выступит с требованием о приостановлении деятельности клиники.

Основатель учреждения и его главный врач Светлана Вакула заявила месному изданию "Взгляд":

- Я могу вам сказать, что произошел несчастный случай. Не более того. Честно говоря, мне сейчас не хочется говорить. И это была не липосакция. И пациентку оперировала не я, как некоторые уже говорят.

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