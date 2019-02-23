Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Алматы

Незначительная поломка привела к тяжелому ДТП.

Серьезное ДТП произошло на выезде из туннеля на улице Саина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов водителя Nexia, у него сломался автомобиль. Он включил аварийку и тихо ехал в туннеле по правому ряду. На выезде из туннеля рядом с улицей Толе би в него сзади врезался автомобиль Audi.

Nexia отбросило вправо, в стену туннеля. От стены влево - на разделительное ограждение, затем опять к стене, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Водитель Audi утверждает, что двигался в левом ряду на скорости 60 км/ч. В какой-то момент он решил пойти на обгон автомобиля перед собой. При попытке перестроиться ударил Nexia.

В ДТП пострадал водитель Nexia. Прибывшие на место аварии медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации водитель отказался.

На улице Саина в обоих направлениях образовались огромные пробки.

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