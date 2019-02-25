Когда лучше жениться и выходить замуж

Выясняем самое идеальное время года и возраст для свадьбы.

В обществе существует стереотип: чем скорее выйдешь замуж/женишься, тем лучше. Но не всегда стоит торопиться с принятием этого очень важного и ответственного решения. Корреспондент Zakon.kz побывал на выставке "Свадебная феерия- 2019" и выяснил, когда самое идеальное время года и возраст для свадьбы.

Когда замуж?

Пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов девушкам, еще не нашедшим свою вторую половинку. Да и парни, находящиеся в активном поиске после 25 лет, также слышат вопросы о создании семьи.

Организатор выставки Евгения Преймане-Евстегнеева рекомендует создавать семью в том возрасте, когда человек чувствует, что действительно нашел партнера своей мечты, готов чем-то пожертвовать, в том числе своими интересами, во имя счастья семьи.

– Лучше быть более-менее состоявшимися в карьере, потому что жизнь непредсказуема. Это касается не только женихов, но и невест. Мало ли что может случиться, девушка должна быть способна в случае непредвиденных обстоятельств поддержать семью финансово. Физиологический и социальный возраст человека – разные вещи. Кто-то уже готов к браку, кому-то нужно до него дорасти. Все очень персонально, от возраста никак не зависит, - считает Евгения Преймане-Евстегнеева.

С ней согласна невеста Гульнур Маукенова.

– Возраст не важен. Должно быть внутреннее ощущение, что это твой человек. Сейчас у нас общество стереотипное, к сожалению, многие считают, что если тебе 25 и ты не замужем, то твой поезд ушел. Я считаю, что нужно выходить, когда ты сама для этого созрела, нашла своего человека. Брак – это не игрушка, а партнерство прежде всего и ответственность. А если не нашла- ждать, - отметила девушка.

Артур и Карина Габбасовы сыграли свадьбу спустя 5 лет после знакомства. Причем, в момент первой встречи ей было 16, ему 25. Марие Фридман больше 25-ти лет, она понимает, что уже "как бы пора". Но пока не сильно горит желанием связать себя узами брака.

–Наверное, выходить замуж чем моложе, тем лучше. Пока ты еще не поняла, что в принципе можно развиваться очень хорошо, не выходя замуж, - считает девушка.

Даже такой беглый опрос дал результат, что идеального возраста для создания семьи не существует. Важно самому состояться как личность, и не стесняться проявлять чувства. Ведь только так мы сможем понять, своего человека встретили, или нет.

Время года: когда лучше организовать торжество?

Допустим, мы нашли свою любовь, и дело идет к свадьбе. На какую дату ее назначить? Сильны ли суеверия? Как показывает практика, хорошую свадьбу можно устроить в любое время года, но и тут есть свои особенности. Например, во время Оразы по понятным причинам торжества не устраивают, а на круглые даты типа 19.0919, 09.09.19 заявки на организацию свадеб в эти даты подают за полгода, а то и за год. Считается, что в моменты совпадения цифр свадьба будет особенной, запоминающейся, а брак счастливым.

–Рекомендую жениться в мае. Люди имеют предубеждение, что якобы, если играешь свадьбу в мае, брак будет неудачным, и молодожены будут всю жизнь "маяться". Именно потому что так настраивают себя люди, все хорошие крутые свадебные вендеры свободны, их можно забронировать, возможно даже со скидкой. К тому же в мае невероятно фотогеничная природа, все расцветает, можно сделать выездную церемонию на природе, в распускающемся яблочном саду или другом фруктовом, и рождение новой семьи в тоже время, когда происходит зарождение жизни в природе, это очень хороший знак. К тому же, в зале не так жарко, и кортежные гуляния, которые любят наши молодожены, тоже будут в комфортной обстановке происходить, - поделилась профессиональным мнением Евгения Преймане-Евстегнеева.

Многие выбирают для торжества осень. В это время природа радует необыкновенными красками, все очень красиво, ярко, волшебно. Но все же чаще всего свадьбы проходят весной и летом.

–В это время года тепло, красиво, фотографии, ролики на улице можно снимать. Летние террасы, открытые площадки. Практически никто не делает свадьбы в начале января, прямо сразу после нового года. С февраля что-то начинается и раскачивается нормально", - рассказала участница одного из алматинских шоу-балетов Алеся Гейдт.

Пышно или скромно?

Свадебные агентства, декораторы, флористы, салоны, банкетные площадки, ведущие, кондитерские, стилисты… Создание новой семьи сегодня не обходится без услуг целой индустрии. И сегодня самим молодоженам и их родителям остается только составить список гостей и решить, пышной будет свадьба, или все пройдет тихо и по-семейному.

–У меня уже прошла свадьба. Сделали два торжества. Одна была свадьба для родственников, вторая для друзей, маленькая, на 70 человек, где были родители и самые близкие люди, - рассказала Малика Омарова.

–У меня уже было узату здесь, на следующий год будет свадьба. Я бы хотела на островах, своих друзей очень близких позвать. Стильную, также, как сейчас– я в свадебном платье и кедах. Какая будет свадьба, решит сторона мужа. Я готова и к пышной, но в душе больше такую хочу, - поделилась Гульнур Маукенова.

Сейчас возможности позволяют воплотить в жизнь любые пожелания молодоженов и их родителей. И сделать себе идеальную свадьбу не очень сложно.

– Идеальная свадьба– это хороший ресторан, шикарный интерьер, чтобы рассадка была под стать количеству гостей, ведущий, который будет владеть теми языками, которые необходимы для той аудитории, музыкальный live-бэнд и минимальное наличие шоу-программы: шоу-балет и яркая звезда,– считает ведущий Даниэль Джеймс.

По статистике, в Казахстане играют как пышные, так и камерные свадьбы. Объединяет их тот факт, что торжество должно быть не только веселым и запомнинающимся на всю жизнь, но и нести элементы романтики.

–Заказывают вальсы в свадебных платьях, интерактивы с гостями, флешмобы. Молодожены просят поставить для них танец, мы сопровождаем , вокруг них танцуем, они в центре. Чаще всего просят научить танцевать классический венский вальс,– рассказала Алеся Гейдт.

Вывод

Какой бы ни была свадьба, главное, чтобы молодые создавали семью по любви. Люди любят друг друга, женятся, выходят замуж, это счастье, а торжество помогает разделять это счастье с родственниками, друзьями, и сохранить эти эмоции на века.

Альберт Ахметов

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