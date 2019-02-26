В Темиртау обнаружен повешенным мужчина, ранее пропавший без вести
Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.
Фото : korrespondent.net26 февраля 2019, 16:19
В Темиртау найден повешенным на дереве мужчина, ранее пропавший без вести, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области
"25 февраля т.г. в полицию позвонил 30-летний житель города Темиртау и сообщил, что по улице Нижняя в районе лесопосадки на дерево висит труп мужчины. Следственно-оперативной группой установлена личность мужчины. Им оказался 29-летний житель города, который ранее числился как без вести пропавший", - сообщили в полиции.
По информации ДП, тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
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