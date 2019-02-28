Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 54,7 млрд тенге в январе

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам на 1 февраля 2019 года составило 9,9 млн счетов.

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2019 года составили 9 432,4 млрд тенге, увеличившись за январь 2019 года на 54,7 млрд тенге (0,6%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

"За январь 2019 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 15,4 млрд тенге, который на 1 февраля 2019 года составил 3 707,4 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 февраля 2019 года составило 9,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь 2019 года составила 31,5 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 февраля 2019 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (43,3% и 29,2%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!