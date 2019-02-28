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Глава управления ГАСК Туркестанской области задержан за взятки

Задержанный чиновник свою вину полностью признал.

Фото : скриншот с видео28 февраля 2019, 18:30

Во взяточничестве подозревается руководитель Управления ГАСК акимата Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК.

Глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин сообщил, что сотрудники областного департамента АДГСПК установили факт взяточничества руководителями Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Туркестанской области и отдела лицензирования этого же управления.

Бердалин рассказал, что руководителей подозревают в системном получении взяток в размере 380 тысяч тенге. В пособничестве подозревают заместителя директора ТОО.

27 февраля руководитель управления и пособник были задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Туркестана и Кентау. В связи с полным признанием вины в отношении руководителя отдела процессуальное задержание не применялось.


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