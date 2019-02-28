Глава управления ГАСК Туркестанской области задержан за взятки
Задержанный чиновник свою вину полностью признал.
Во взяточничестве подозревается руководитель Управления ГАСК акимата Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК.
Глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин сообщил, что сотрудники областного департамента АДГСПК установили факт взяточничества руководителями Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Туркестанской области и отдела лицензирования этого же управления.
Бердалин рассказал, что руководителей подозревают в системном получении взяток в размере 380 тысяч тенге. В пособничестве подозревают заместителя директора ТОО.
27 февраля руководитель управления и пособник были задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Туркестана и Кентау. В связи с полным признанием вины в отношении руководителя отдела процессуальное задержание не применялось.
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