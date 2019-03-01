Пырнул ножом и угнал авто: полицейская погоня произошла в Актау
Водитель Mercedes-Benz, по информации ведомства, отказался остановиться по требованию инспекторов.
В результате попытки побега на угнанном автомобиле водитель Mercedes-Benz столкнулся со стоящим на перекрестке автомобилем Subaru, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.
Инцидент произошел в ночь с 28 февраля на 1 марта около парка "Акбота". Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В дежурную часть управления полиции Актау в ночь с 28 февраля на 1 марта 2019 года поступила информация о том, что в Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением. Как выяснилось, неизвестный ранил пострадавшего ножом, угнал его автомобиль и скрылся с места происшествия.
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Фото вчерашнего ДТП. Видео один пост назад. Будьте осторожны на дорогах.???????? ⠀ В результате погони, уходивший от преследования полицейских мерседес стал причиной массового ДТП возле парка Акбота. Одной из пострадавших машин стала Subaru Impreza. Хозяин Субару рассказывает: - Стоял на перекрёстке, вижу мигалки сзади. Погоня была. И в зекрале вижу, как в меня влетает мерседес, ещё 5-6 машин задето. Ночь с 28 февраля на 1 марта, около полуночи. На дороге между 2 микрорайоном и парком Акбота. Подпишись на @aktau.911 Есть информация, фото или видео? Отправляй нам в Директ или на ватсап +7 707 792 7292. #актау #мангистау #жанаозен #aktau #7292
По горячим следам сотрудники дорожной полиции Мангистауской области обнаружили угнанный автомобиль в черте города. Водитель Mercedes-Benz, по информации ведомства, отказался остановиться по требованию инспекторов.
При попытке "избавиться от хвоста" нарушитель совершил ДТП с участием нескольких автомобилей, стоявших на перекрестке около парка "Акбота".
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет.
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В результате погони уходивший от преследования полицейских мерседес стал причиной массового ДТП возле парка Акбота. Одной из пострадавших машин стала Subaru Impreza. Хозяин Субару рассказывает: - Стоял на перекрёстке, вижу мигалки сзади. Погоня была. И в зекрале вижу, как в меня влетает мерседес, ещё 5-6 машин задето. Ночь с 28 февраля на 1 марта, около полуночи. На дороге между 2 микрорайоном и парком Акбота. Подпишись на @aktau.911 Есть информация, фото или видео? Отправляй нам в Директ или на ватсап +7 707 792 7292. #актау #мангистау #жанаозен #aktau #7292
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