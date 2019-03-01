Момент столкновения автомобилей в центре Актау попал на видео

Инспекторы доставили водителей в наркологию для прохождения освидетельствования.

Момент столкновения двух легковых автомобиля Hyundai и Nissan Primera попал в Сеть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

ДТП произошло в Актау 28 февраля 2019 года между 11 и 12 микрорайонами. В ДТП пострадала женщина. Ее доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Инспекторы доставили водителей в наркологию для прохождения освидетельствования.

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