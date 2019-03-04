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Снег обрушил крышу пятиэтажки в Петропавловске

Погибших и пострадавших нет.

Фото : ДЧС СКО4 марта 2019, 16:26

В ДЧС СКО сообщили о частичном обрушении крыши жилого дома в Петропавловске, передает Zakon.kz.

4 марта в 12.30 на телефон 112 управления единой дежурной диспетчерской службы ДЧС СКО поступила информация о частичном обрушении шиферной крыши 5-этажного 165-квартирного жилого дома по адресу ул. Болатбаева 28 (19 микрорайон Петропавловска), 1983 года постройки.

- На место ЧС незамедлительно выехали руководящий состав Департамента, личный состав ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", ГУ "Оперативно-спасательный отряд", специалисты Управления по ЧС Петропавловска, Департамента полиции, представители городского акимата (всего 31 человек, 10 ед. техники). Силами полиции было проведено оцепление опасного участка здания. В результате осмотра, проведенного спасателями в чердачном помещении и на самой поврежденной кровле здания, было зафиксировано обрушение шиферной кровли между 9 и 10 подъездами здания на площади 50 кв.м. из-за снеговой нагрузки, - сообщили в ДЧС.

Погибших и пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается.

Для предотвращения таких ситуаций Департамент по ЧС СКО предупреждает руководителей организаций всех форм собственности о необходимости очистки крыш и придворовых территорий от снега.


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