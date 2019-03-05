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В Актюбинской области на ученика упал шкаф: начато расследование

Родители рассказали о случившемся через 3 дня.

Фото : Оренинформ5 марта 2019, 11:05

В средней школе поселка Бестамак произошел инцидент. На школьника упал шкаф для верхней одежды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

По информации ведомства, 28 февраля 2018 года в средней школе поселка Бестамак Алгинсккого района на ученика подготовительной группы упал шкаф для верхней одежды. Однако родители ребенка придали это огласке только 3 марта.

"По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего Алгинским ОП начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.


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