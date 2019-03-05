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Курс доллара составил 376,70 тенге на торгах

Объем торгов – 23,32 миллиона долларов.

Фото : Zakon.kz5 марта 2019, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,70 тенге за доллар (+0,05 тенге), объем торгов – 23,32 млн долларов (-34 766 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 427,60 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,2188 тенге за юань (-0,1403 тенге), объем торгов – 160 тыс. юаней (-2 140 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 376,1-377,7 тенге, евро - 427,6-429,1 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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