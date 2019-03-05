Самосвал упал с насыпи в Мангистау

Появившееся в Сети видео поначалу не связали с Мангистауской областью.

В Сети распространяется видео, на котором самосвал падает с песочной насыпи. В полиции Мангистау поначалу заявили, что инцидент не имеет отношения к их региону. Но теперь появилась новая информация, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Инцидент с грузовиком произошел 4 марта на 18 километре от Бейнеу, в сторону Актау, на каменном карьере "Раббим-Курылыс". В происшествии никто не пострадал.

Водитель - 36-летний казахстанец Нурлан Дурдиев не справился с управлением во время разгрузки. Автомобиль потянуло вниз на насыпи, и он перевернулся.





- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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