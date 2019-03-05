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Лифт с людьми упал на Рублевке

По предварительным данным, одна женщина получила травмы.

Фото : pixabay.com5 марта 2019, 22:10

В частной клинике на Рублевском шоссе сорвался лифт, внутри которого находились люди.

Инцидент произошел частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе. Лифт, внутри которого находились шесть человек, рухнул вниз.

В лифте находились семь человек, в том числе один ребенок. Они ехали с 1 на 4 этаж. На уровне второго этажа оборвался трос, и лифт упал вниз. Людей удалось эвакуировать.

По предварительным данным, одна женщина получила травмы.

Источник: Lenta.ru


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