Лифт с людьми упал на Рублевке
По предварительным данным, одна женщина получила травмы.
Фото : pixabay.com5 марта 2019, 22:10
В частной клинике на Рублевском шоссе сорвался лифт, внутри которого находились люди.
Инцидент произошел частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе. Лифт, внутри которого находились шесть человек, рухнул вниз.
В лифте находились семь человек, в том числе один ребенок. Они ехали с 1 на 4 этаж. На уровне второго этажа оборвался трос, и лифт упал вниз. Людей удалось эвакуировать.
По предварительным данным, одна женщина получила травмы.
Источник: Lenta.ru
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