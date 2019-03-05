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Вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

В новом сезоне будет всего шесть серий

Фото : quien.com5 марта 2019, 22:44

Телеканал HBO во вторник показал трейлер последнего, восьмого сезона "Игры престолов", премьера которого назначена на 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

В новом сезоне будет всего шесть серий. При этом его финал может отличаться от концовки цикла романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени", который на данный момент опубликовал лишь пять из семи запланированных книг.

"Игра престолов" выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения - производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.


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