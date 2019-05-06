Какой курс доллара и тенге ожидается на ближайшей неделе

Экономист проанализировал факторы, влияющие на колебания национальной валюты, и спрогнозировал возможный валютный курс.

Какой курс доллара по отношению к тенге ожидается в ближайшие две недели и с чем могут быть связаны колебания национальной валюты, проанализировал известный казахстанский экономист Арман Байганов. Соответствующий пост эксперт разместил на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz

Как пишет экономист, биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в узком валютном диапазоне 380-381,9 тенге. При этом нацвалюта проигнорировала внешние негативные макроэкономические факторы – нефть, российский рубль. Высокой волатильности за прошедший анализируемый период способствовали в основном внешние факторы.

Во-первых, нефтяные котировки на фоне увеличения товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США снизились на 1,5 %. Кроме этого, давление на нефтяные котировки оказывают влияние периодические твиты в социальных сетях президента США Дональда Трампа. Учитывая настойчивость Дональда Трампа, рынок не исключает, что при дальнейшем росте стоимости нефти, учитывая предстоящих выборы президента США в 2020 году, Трамп прибегнет к решительным действиям на снижение котировок «черного золота».

Во-вторых, российский рубль на фоне действующих санкций и снижения нефтяных котировок за неделю ослабел на 0,8%. На нашу национальную валюту наряду с нефтяными котировками существенное влияние оказывает снижение курса российской валюты к тенге, который является неким сдерживающим балансом в торговых отношениях между нашими странами.

В-третьих, достаточно хорошие статистические данные по экономике США способствовали укреплению американской валюты.

Фото из соцсетей

- К внутренним факторам, способствовавшие устойчивости национальной валюты, несмотря на внешний негативный макроэкономический фон, оказывают влияние предстоящие выборы президента Казахстана, где есть высокая вероятность проведения валютной интервенции со стороны Национального банка РК в целях стабилизации валютного рынка. Так, за последние две недели кросс курс тенге с 5,91 укрепился до 5,85 тенге за 1 российский рубль, – написал Арман Байганов.

По его мнению, учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках и внутренних политических факторах на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут оказывать влияние следующие обстоятельства:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 3 мая, количество нефтяных буровых установок в течение недели незначительно увеличились в количестве 2 единиц. Но этого достаточно, так как активизация буровой активности произошло впервые за последние 5 недель и будет оказывать некий психологический эффект на участников рынка в сторону проведения распродажи. Кроме этого, резкий рост товарных запасов нефти и рост добычи в США до исторического уровня 12,3 млн баррелей в сутки способствует нивелированию предпринимаемых усилий стран соглашения ОПЕК+. Возобновление транспортировки нефти из России в европейские страны по нефтепроводу «Дружба» также будет способствовать снижение стоимости нефти. Учитывая наличие негативных факторов, несмотря на политическую нестабильность в Венесуэле и санкции против Ирана, стоимость нефти прогнозируется в пределах 68-71 долларов за баррель Brent в сторону снижения;

2) Завершающий этап переговорного процесса между США и Китаем будет способствовать в целом укреплению американской валюты. Последнее заседание ФРС США прошли в сдержанном тоне, при этом отметив положительные стороны развития экономики США, что не исключает фактора ужесточения монетарной политики в будущем, что является негативным фактором для валют развивающихся стран;

3) Наличие политического фактора в связи с предстоящими выборами в Казахстане в целях снижения панического ажиотажа среди населения и компаний, несмотря на возможное ухудшение внешних макроэкономических факторов для национальной валюты будет способствовать принятию решения со стороны регулятора в поддержании курса национальной валюты.

- Основываясь на сложившихся вышеуказанных факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на предстоящую неделю будет формироваться в узком курсовом коридоре 380-381 тенге. Также стоит отметить, что сегодня стоимость нефти марки Brent снизилась до 68 долларов. То есть, как я прогнозировал ранее, нефтяные котировки на основании на то веских причин подвержены понижению. Поэтому существует высокая вероятность поддержки со стороны Нацбанка и проведение им валютных интервенций для недопущения ослабления текущего курса нацвалюты, – резюмировал Арман Байганов.

Подготовил Владимир Демидов.

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